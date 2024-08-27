Osmangazi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Atatürk heykeli dikilecek.

27.08.2024 13:46  Güncelleme: 14:02
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Osmangazi Belediyesi'nin önüne dikilecek Atatürk heykeli ile de Zafer Bayramı kutlamaları taçlandırılacak.

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümü için özel bir kutlama programı hazırladı.

İki gün sürecek Zafer Bayramı kutlamalarının startını, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu verecek. Dans ekibi, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda sahneye çıkacak.

Müzikal belgesel "Kemal" Osmangazililerle buluşacak

Kutlama programının ikinci gününde, Pınar Ayhan'dan Müzikal Belgesel 'Kemal', 30 Ağustos Cuma günü Osmangazililer ile buluşacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda saat 20.00'da sahnelenecek müzikal belgeselde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam öyküsünden az bilinen kesitler, doğru bilinen yanlışlar, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenler sahneye taşınacak.

Belediye binası girişine Atatürk heykeli dikilecek

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını, belediye binasının önüne dikeceği Atatürk heykeli ile taçlandıracak. Atatürk'ün parmağıyla geleceği işaret ettiği ve geleceğin temsilcisi olan küçük bir kız çocuğunu kucağında tuttuğu heykel, 5 metre yüksekliğinde olacak. Heykelin üzerinde ise Atatürk'ün "Benim manevi mirasım bilim ve akıldır" sözü yer alacak. Atatürk heykeli, belediye binası girişinde yer alan Osman Gazi Heykeli'nin karşısına dikilecek.  Bir tarafta Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi heykeli, diğer tarafta ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, belediyeye gelen vatandaşları karşılayacak. Atatürk heykeli, 30 Ağustos Cuma günü saat 18.00'da düzenlenen tören ile açılacak.

31 Ağustos Cumartesi günü sabahında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Bursa'ya gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak.

Kaynak: ANKA

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