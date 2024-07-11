Osmangazi Belediyesi Atölyelerle Buluşuyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, "Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor" projesi ile çocukları ve yetişkinleri zengin içerikli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor. Kadın Çalışmaları Atölyesi'nin ardından Senaryo Yazarlığı, Çocuk Drama Atölyesi ve Ritim Atölyesi'nde de eğitimler başladı.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde hem çocuklar hem de yetişkinler için ücretsiz olarak düzenlediği atölyelerde eğitimler başladı.

Katılımcıların, senaryo yazımı ile ilgili kavramları, teknikleri ve süreçleri öğrenebileceği Senaryo Yazarlığı Atölyesi'ne, Osmangazililerin ilgisi büyük oldu. 7-11 yaş arası çocuklar için düzenlenen Çocuk Drama Atölyesi'nde de diğer atölyeler gibi eğitimler başladı. "Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor" projesi kapsamında başlatılan bir diğer atölye çalışması olan Ritim Atölyesi ise Osmangazililerin müzikal yeteneklerini ortaya çıkarmasına olanak sağlıyor.