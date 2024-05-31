Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerin kurs süresince yaptıkları eserler sergilendi. 310 öğrencinin toplam 600 eserinin yer aldığı sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı.

31.05.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrenciler, kurs süresince yaptıkları eserleri sergilemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde düzenlenen resim kurslarında eğitim alan öğrenciler için dönem sonu sergisi düzenlendi. Hüdavendigar, Emek, Demirtaş ve Pınarbaşı Bilgi Evleri'nde eğitim alan 310 öğrenci, kurs süresince yaptığı toplam 600 eseri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Necati Gezer ile birlikte resim öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, "Birbirinden yetenekli ellerden ortaya çıkan, hayranlık uyandıracak güzellikteki resimlerden oluşan bu serginin açılışında bulunmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Resimleri incelediğimde, Atatürk portresinden Türk Bayrağı'na, Van Gogh'un eserlerinden Osmanlı dönemine ait motiflere kadar birbirinden güzel eserler olduğunu görüyorum. Ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin geleceği için gençlerimizin sanatla ilgilenmesi çok değerli. Osmangazi Belediyesi olarak açtığımız kurslar ile çocuklarımıza ve gençlerimize sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda destek oluyoruz. Bu sergide eseri olan çocuklarımızı tek tek tebrik ediyorum. Sanat hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de "Bizim için burada olmak, bu güzel serginin açılışını yapmak ayrı bir heyecan ve ayrı bir mutluluk. Çocuklarımızı, uzun emekleri neticesinde açmış oldukları bu sergiden dolayı kutluyorum. Çocuklarımızın bu yetenekleri bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, çocuklarla birlikte sergiyi gezerek tüm resimleri dikkatlice inceledi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Bilgi Evleri, Osmangazi, Bursa, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement