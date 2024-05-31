Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrenciler, kurs süresince yaptıkları eserleri sergilemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde düzenlenen resim kurslarında eğitim alan öğrenciler için dönem sonu sergisi düzenlendi. Hüdavendigar, Emek, Demirtaş ve Pınarbaşı Bilgi Evleri'nde eğitim alan 310 öğrenci, kurs süresince yaptığı toplam 600 eseri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Necati Gezer ile birlikte resim öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, "Birbirinden yetenekli ellerden ortaya çıkan, hayranlık uyandıracak güzellikteki resimlerden oluşan bu serginin açılışında bulunmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Resimleri incelediğimde, Atatürk portresinden Türk Bayrağı'na, Van Gogh'un eserlerinden Osmanlı dönemine ait motiflere kadar birbirinden güzel eserler olduğunu görüyorum. Ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin geleceği için gençlerimizin sanatla ilgilenmesi çok değerli. Osmangazi Belediyesi olarak açtığımız kurslar ile çocuklarımıza ve gençlerimize sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda destek oluyoruz. Bu sergide eseri olan çocuklarımızı tek tek tebrik ediyorum. Sanat hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de "Bizim için burada olmak, bu güzel serginin açılışını yapmak ayrı bir heyecan ve ayrı bir mutluluk. Çocuklarımızı, uzun emekleri neticesinde açmış oldukları bu sergiden dolayı kutluyorum. Çocuklarımızın bu yetenekleri bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, çocuklarla birlikte sergiyi gezerek tüm resimleri dikkatlice inceledi.