Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri\'nden öğrencilerin gösterisi büyük alkış aldı

Güncel

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nden eğitim alan öğrencilerin düzenlediği gösteri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gitar ve ney dinletisinin yanı sıra drama gösterisine imza atan öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hüdavendigar, Emek, Demirtaş ve Pınarbaşı Bilgi Evleri'nde düzenlenen gitar, ney ve drama kurslarında eğitim alan 260 öğrenci, düzenlenen yıl sonu gösterisi ile ne kadar yetenekli olduklarını ortaya koydu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen sahne performansları gösterisine, Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz ile birlikte Bilgi Evleri öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Bilgi Evleri bünyesinde açılan kurslarda, 110 öğrenci drama, 90 öğrenci gitar ve 60 öğrenci ney eğitimi aldı. Öğretmenleri eşliğinde şarkıları hem çalıp hem söyleyen öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterinin ikinci bölümünde ney çalan öğrenciler, izleyicilerin beğenisini topladı. Son olarak sahneye çıkan drama kursu öğrencileri ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz, ortaya koydukları güzel gösteri için tüm öğrencileri tebrik ederek, "Osmangazi Belediyesi olarak yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın gelişimi adına emek veren Bilgi Evleri öğretmenlerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgi Evleri'nin 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde açılan ney, gitar ve drama kurslarından 260 öğrencimiz faydalandı. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.