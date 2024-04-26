Osmangazi Belediyesi Çocuk Şenliği Minik Öğrencilerin Gösterisiyle Son Buldu

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Çocuk Şenliği', Koza Çocuk Akademisi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi'nde eğitim gören 4-6 yaş arası 160 öğrenci, 23 Nisan'a özel gösteri hazırladı. Minik öğrenciler, Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 23 Nisan'a özel hazırladıkları gösterileri sahneledi. Aileler ve vatandaşlar, minik öğrencilerin gösterilerini büyük bir beğeni ile izledi.

Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, "Osmangazi'de 23 Nisan kutlamaları Demirtaş'ta düzenlenen konser ve etkinliklerle başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz büyük kortej yürüyüşüyle devam etti. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile son buldu. Minik öğrencilerimiz bize çok güzel gösteriler sundu" dedi.