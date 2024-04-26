Osmangazi Belediyesi Çocuk Şenliği Minik Öğrencilerin Gösterisiyle Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi Çocuk Şenliği Minik Öğrencilerin Gösterisiyle Son Buldu

Osmangazi Belediyesi Çocuk Şenliği Minik Öğrencilerin Gösterisiyle Son Buldu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki Çocuk Şenliği, Koza Çocuk Akademisi öğrencilerinin gösterisiyle sona erdi. 4-6 yaş arası 160 öğrenci, Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 23 Nisan'a özel hazırladıkları gösterileri sahneledi. Aileler ve vatandaşlar, minik öğrencilerin gösterilerini büyük bir beğeni ile izledi.

26.04.2024 17:44  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Çocuk Şenliği', Koza Çocuk Akademisi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi'nde eğitim gören 4-6 yaş arası 160 öğrenci, 23 Nisan'a özel gösteri hazırladı. Minik öğrenciler, Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 23 Nisan'a özel hazırladıkları gösterileri sahneledi. Aileler ve vatandaşlar, minik öğrencilerin gösterilerini büyük bir beğeni ile izledi.

Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, "Osmangazi'de 23 Nisan kutlamaları Demirtaş'ta düzenlenen konser ve etkinliklerle başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz büyük kortej yürüyüşüyle devam etti. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile son buldu. Minik öğrencilerimiz bize çok güzel gösteriler sundu" dedi.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Koza, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Çocuk Şenliği Minik Öğrencilerin Gösterisiyle Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Çocuk Şenliği Minik Öğrencilerin Gösterisiyle Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement