Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenlerini Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenlerini Andı

07.02.2026 14:05  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde düzenlediği programla hayatını kaybeden vatandaşları andı. Anma gecesinde, deprem gerçeğine dikkat çekildi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek dayanışma vurgusu yapıldı.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği programda hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat deprelerinin 3'üncü yılında anma programları gerçekleştirdi. Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yürütme kurulu üyeleri, STK, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde deprem gerçeğine dikkat çekildi.

"Unutmamak, tedbir almaktır"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı yaptığı konuşmada, "Türkiye tarihinin en uzun ve en soğuk gecesine uyandık. Zaman durdu, o gece 11 ilimizde sadece binalar yıkılmadı, hayaller, çocukluklar ve koca bir gelecek sarsıldı. Binalara binlerce canımızı toprağa verdik ancak o karanlığın içerisinde bir tek şeyi gördük, milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla hepimiz tek yürek olduk. Unutmamak, tedbir almaktır. Deprem, bir gerçek. Hazırlıklı olmak zorunluluktur anlayışıyla kent hafızamızı diri tutup, bilim ve ortak akılla şehirlerimizi güvenli hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraflardan oluşan seçki hazırladık"

Gecede Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BURFOD Yönetim Kurulu Üyesi Alper Keskin'in "Deprem Geliyorum Der" adlı çalışması izleyicilerle buluştu. Depremden etkilenen il ve ilçe merkezlerinde çekilen fotoğraf ve videolardan oluşan multivizyon gösterisi, yaşananları bir kez daha hatırlattı. Üzücü anlara şahitlik ettiklerini belirten Alper Keskin, "Enkazlarda insanlara ders olabilecek, farkındalık uyandırıp deprem anında neler yapabilirizi sorgulatabilecek fotoğraflardan oluşan seçki hazırladık" dedi.

Programda ayrıca anma dinletisi gerçekleştirildi. Saz sanatçıları Ozan Sari, Mahmut Cemal Sari ve konuk sanatçı Cihan Öztürk'un yorumuyla sunulan 'Feryad' dinletisiyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Sahnede depremden etkilenen 11 ilin türkülerine yer veren müzisyenler, duygularının oldukça yoğun olduğunu belirterek, bu özel geceyi tertip eden Osmangazi Belediyesi'ne, Başkan Erkan Aydın'a ve Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e teşekkür etti.

Arama kurtarma ekibi hazır bulundu

Gecede aynı zamanda Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Osmangazi Afet Acil Durum Arama Kurtarma ekibi ve ANDA Arama Kurtarma ekibi de hazır bulunarak, vatandaşlara bilgiler verdi. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, anma gecesine katılan STK ve dernek temsilcileri ile Alper Keskin ve müzisyenler Ozan Sari, Mahmut Cemal Sari ile Cihan Öztürk'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenlerini Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:34:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenlerini Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.