Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenlerini Andı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği programda hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat deprelerinin 3'üncü yılında anma programları gerçekleştirdi. Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yürütme kurulu üyeleri, STK, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde deprem gerçeğine dikkat çekildi.

"Unutmamak, tedbir almaktır"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı yaptığı konuşmada, "Türkiye tarihinin en uzun ve en soğuk gecesine uyandık. Zaman durdu, o gece 11 ilimizde sadece binalar yıkılmadı, hayaller, çocukluklar ve koca bir gelecek sarsıldı. Binalara binlerce canımızı toprağa verdik ancak o karanlığın içerisinde bir tek şeyi gördük, milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla hepimiz tek yürek olduk. Unutmamak, tedbir almaktır. Deprem, bir gerçek. Hazırlıklı olmak zorunluluktur anlayışıyla kent hafızamızı diri tutup, bilim ve ortak akılla şehirlerimizi güvenli hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraflardan oluşan seçki hazırladık"

Gecede Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BURFOD Yönetim Kurulu Üyesi Alper Keskin'in "Deprem Geliyorum Der" adlı çalışması izleyicilerle buluştu. Depremden etkilenen il ve ilçe merkezlerinde çekilen fotoğraf ve videolardan oluşan multivizyon gösterisi, yaşananları bir kez daha hatırlattı. Üzücü anlara şahitlik ettiklerini belirten Alper Keskin, "Enkazlarda insanlara ders olabilecek, farkındalık uyandırıp deprem anında neler yapabilirizi sorgulatabilecek fotoğraflardan oluşan seçki hazırladık" dedi.

Programda ayrıca anma dinletisi gerçekleştirildi. Saz sanatçıları Ozan Sari, Mahmut Cemal Sari ve konuk sanatçı Cihan Öztürk'un yorumuyla sunulan 'Feryad' dinletisiyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Sahnede depremden etkilenen 11 ilin türkülerine yer veren müzisyenler, duygularının oldukça yoğun olduğunu belirterek, bu özel geceyi tertip eden Osmangazi Belediyesi'ne, Başkan Erkan Aydın'a ve Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e teşekkür etti.

Arama kurtarma ekibi hazır bulundu

Gecede aynı zamanda Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Osmangazi Afet Acil Durum Arama Kurtarma ekibi ve ANDA Arama Kurtarma ekibi de hazır bulunarak, vatandaşlara bilgiler verdi. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, anma gecesine katılan STK ve dernek temsilcileri ile Alper Keskin ve müzisyenler Ozan Sari, Mahmut Cemal Sari ile Cihan Öztürk'e teşekkür belgesi takdim etti.