Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu Yeni Yıl Konseriyle Müzikseverlerle Buluştu

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen yeni yıl konserinde müzikseverlerle buluştu.

Gençlerin sanata olan ilgisini arttırmak ve müzik alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, müzikseverlerle buluştu. Sesine ve enstrüman çalma yeteneğine güvenen 12-17 yaş arası gençlerden oluşan Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu üyeleri, alanında uzman kişilerden aldıkları eğitimlerin ardından sahneye çıkarak konser verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen konserde, yerli ve yabancı şarkılara repertuvarda yer veren Gençlik Orkestrası ve Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserde, İzmir Marşı tüm dinleyicilerin katılımıyla tek bir ağızdan seslendirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Yeni Yıla Merhaba Konseri'ne Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Şef Nergis Dinç Yavuz'a çiçek takdim etti.