Osmangazi Belediyesi, İsmet Paşa Parkı\'nı İnşa Ediyor

Güncel

(BURSA) - Sosyal donatı alanlarının sayısını artırmak için çalışmalarına devam eden Osmangazi Belediyesi, ilçedeki 691'inci parkı Hamitler Mahallesi'nde inşa ediyor. Ağaç dikiminin yapıldığı parkta incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni parka "İsmet Paşa Parkı" adını vereceklerini duyurdu.

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen İsmet Paşa Parkı ile ilçedeki park sayısını 691'e çıkaracak. Başkan Aydın da kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanan İsmet Paşa Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Osmangazi'ye yeni bir park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Ekiplerimiz parkı yeşillendirecek ve güzelleştirecek olan ağaçların dikimini yapıyor. Diktiğimiz bu ağaçlar büyüdüklerinde vatandaşlarımıza nefes olacak. Yeni parkımıza, belediye meclisinde alacağımız karar ile birlikte İsmet Paşa Parkı adını vermeyi planlıyoruz. 7 bin metrekareden daha büyük bir alana sahip, güzel bir park ortaya çıktı. Daha yeşil bir Osmangazi ve daha yeşil bir Bursa için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 691'inci parkımız ilçemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.

Aydın, parkta yaptığı incelemenin ardından parka ekiplerle ağaç dikti.