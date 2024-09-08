Osmangazi Belediyesi İsmetiye Mahallesi\'nde Şenlik Düzenledi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile İsmetiye Mahallesi sakinlerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikler ile hem yetişkinler hem çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde ilçe genelindeki 32 dağ ve ova köyü için hazırladığı 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinin bu haftaki adresi İsmetiye Mahallesi oldu. Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornoşor, belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda yurttaş katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen program, ilk olarak çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile başladı. Programa katılan onlarca çocuk, aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı. Grup Kucaklaşma'nın söylediği türküler eşliğinde sahneye çıkan vatandaşlar da bol bol oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kadınlar mutfaktaki hünerlerini sergiledi

Köyümüzde Şenlik Var programının yemek yarışması ise mahalledeki kadınlar için özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yaptıkları yemeklerle mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Karar vermekte zorlanan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, mahalle sakinlerinden Merve Tezer, 'Triliçe' tatlısı ile birinci oldu. 'Yaprak Sarması' ile Seda Ferik ikinci, Selver Bilir ise 'Süt Helvası' ile üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.