Osmangazi Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Geçit Vermiyor

Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında kaçak inşaat ve hafriyat atıkları nedeniyle 195 şahıs ve firme toplam 2 milyon 39 bin 523 lira para cezası kesti. Denetimlerle çevre kirliliği önlenmeye çalışılıyor.

30.01.2025 11:23  Güncelleme: 12:21
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(BURSA) - Hafriyat ve inşaat atıklarını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve kurumları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında 195 şahıs ve firmaya toplam 2 milyon 39 bin bin 523 lira para cezası kesti. Yasal döküm sahaları dışındaki noktalara dökülen hafriyatlar ve atıklar bölgeden kaldırıldı.

Osmangazi Belediyesi, doğaya büyük zarar verdiği gibi çevre ve görüntü kirliliğine de neden olan inşaat atığı dökümlerini önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yasal döküm sahaları dışındaki noktalara izinsiz olarak moloz ve çöp dökenleri mercek altına alan ekipler, halk sağlığını tehdit eden kişi ve kurumlara ceza yağdırdı.

Ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak moloz dökenlere, Zabıta ekipleri tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 52 lira ile 106 bin 229 lira arasında değişen para cezaları kesiliyor. 2024 yılı içerisinde Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen 195 şahıs ve firmaya toplam 2 milyon 39 bin bin 523 lira para cezası uygulandı.

Zamanında müdahale ile çevre katliamının önüne geçen ekipler, cezai işlem uyguladıktan sonra dökülen hafriyatın da atan kişiler tarafından bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Geçit Vermiyor - Son Dakika

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