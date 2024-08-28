Osmangazi Belediyesi, kaçak yapıyı yıktı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa Ovası üzerinde imara uygun olmayan şekilde inşa edilen yapıyı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadele ortaya koyuyor. Tarım arazilerini mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen bir depoyu yıktı.

Kanunlar çerçevesinde hareket eden ekipler, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yıkıldı.