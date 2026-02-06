Osmangazi Belediyesi'nden 6 Şubat Anma Programı - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden 6 Şubat Anma Programı

06.02.2026 10:49  Güncelleme: 11:51
Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin3'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de sirenler çalınarak, saygı duruşunda bulunuldu. Depremde yaşamını yitiren yurttaşlar, rahmet ve saygıyla anıldı.

Depremin acılarını unutmamak ve unutturmamak amacıyla Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen anma programına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Bursa İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Ramazan Alp, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca, deprem felaketinde kurtarma çalışmalarında görev alan Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri ile 9 ayrı arama kurtarma derneği de programda yer aldı.

"Aradan geçen 3 yıla rağmen acılarımız ilk günkü gibi taze"

Takvim yapraklarının büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat gününü gösterdiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Aradan geçen 3 yıla rağmen acılarımız hala ilk günkü gibi taze. Bu sadece sözcüklerden ibaret değil; bu bir hissediş biçimi. Acımızı hissederek buraya gelen herkese Osmangazi Belediyesi adına minnetlerimi sunuyorum. Aradan 3 yıl geçti ancak bana göre bu süre yakınını kaybeden bir depremzede için 3 asırdan daha fazladır. Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda; her an deprem olacakmış gibi hazırlık içerisindeler. Türkiye'nin sayılı yardım ekiplerinden birine sahibiz. Osmangazi ilçesinde 159 adet toplanma alanımız bulunuyor. En büyük hedeflerimizden biri, her mahallemize bir Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu yerleştirmek. En kısa sürede bunu da hayata geçireceğiz. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla hepimiz tek yürek olduk"

6 Şubat depremlerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı da "O gece 11 ilimizde sadece binalar yıkılmadı; hayaller, çocuklar ve koca bir gelecek sarsıldı. O karanlığın içinde bir şeyi görüp öğrendik: Milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla hepimiz tek yürek olduk. Geçmişin acı tecrübelerini, geleceğin güvenli yapı taşlarına dönüştürmek, Kent Konseyi olarak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu gece burada bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Deprem felaketinin arkasında acılar, gözyaşları ve dramlar bıraktığını belirten Bursa İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Ramazan Alp ise "3 yıl önce saatler 04.17'yi gösterdiğinde 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi yaşandı. Büyük felaket arkasında acılar, gözyaşları ve dramlar bıraktı. Bugün depremin yıl dönümü anma programı için bir araya geldik. Böyle bir anlamlı etkinliğe uykusunu bölerek katılan herkese bölge illeri adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anma programının sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve protokol üyeleri, arama kurtarma ekiplerinin çadırlarını ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

