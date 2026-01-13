Osmangazi Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

13.01.2026 10:26  Güncelleme: 11:11
Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Osmangazi Belediyesi, kent genelinde ulaşımın güvenliğini sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla sahaya çıkan belediye ekipleri, şehir merkezi ile köy yollarında eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

Osmangazi Belediyesi, kış şartlarına karşı kent merkezinde ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde yer alan İvazpaşa ve Mollafenari mahallelerinde ana ve ara yollarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerde de çalışan ekipler, Kirazlı, Süleymaniye, Tuzaklı ve Yiğitali mahallelerinde yürüttükleri çalışmalarla olası buzlanmanın önüne geçti.

İş makineleri ve tuzlama araçlarıyla desteklenen çalışmalar çerçevesinde özellikle ulaşımın yoğun olduğu güzergahlara öncelik verildi. Acil durumlara karşı hazır bekleyen ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

