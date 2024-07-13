Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri devam ediyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde 32 farklı kırsal mahallede düzenleyeceği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri, devam ediyor. Çağlayan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte hem yetişkinler hem çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediyesi, 'Köyümüzde Şenlik Var' projesi ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları kültür ve sanat dolu etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen hafta Gökçeören Mahallesi'nde başlayan etkinliklerin ikinci adresi Çağlayan Mahallesi oldu. Okul bahçesinde düzenlenen program, ilk olarak çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile başladı. Programa katılan onlarca çocuk, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, langırt, bouble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı.

Erkekler tavlada, kadınlar yemekte hünerlerini sergiledi

Tavla turnuvası ve yemek yarışması ise rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Mahallede yaşayan erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği tavla turnuvasının kazananı, Metin Argın isimli yarışmacı oldu. Düzenlenen yemek yarışmasına katılarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen Çağlayan Mahallesi kadınları, yaptıkları birbirinden lezzetli yemekler ile jüriye zor anlar yaşattı. Karar vermekte zorlanan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, mahalle sakinlerinden Emel Acar, 'Bamya Çorbası' ile birinci oldu. 'Üzüm Sarması' ile Nesrin Kaya ikinci, Sevilay Balaban ise 'Zeytin Dolması' ile üçüncü oldu. Tavla turnuvası ve yemek yarışmasında dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Hem söylediler hem dans ettiler

Şenlik programının sonunda sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri ise coşkuyu zirveye taşıdı. Koronun söylediği hareketli türkülere eşlik eden mahalle sakinleri, dans edip gönüllerince eğlendi. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptıkları dans gösterileri ile şenliğe renk kattı.

'Köyümüzde Şenlik Var' programına katılan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Recep Çohan da Çağlayan Mahallesi sakinlerinin coşkusuna ortak oldu.