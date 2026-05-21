Osmangazi'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamam

21.05.2026 10:26  Güncelleme: 11:27
Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim alanlarındaki hazırlıklarını tamamladı. Kurban pazarında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Erkan Aydın da vatandaşların bayramını kutlarken, satıcılara hayırlı işler diledi.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda yapılabilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Belediye, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin yanı sıra Geçit Mahallesi'nde de bu yıl kurban satış alanı oluşturdu.

70 bin metrekare alan üzerine kurulu Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi, 5 bin büyükbaş ve 7 bin küçükbaş hayvan kapasitesiyle birlikte 140 büyükbaş kotrası ve 116 küçükbaş kotrası ile hizmet veriyor. Geçit Kurban Pazarı ise 4 bin 600 büyükbaş, 5 bin küçükbaş hayvan kapasitesi ile birlikte 84 büyükbaş kotrası ve 89 küçükbaş kotrasıyla vatandaşların hizmetinde olacak.

EKİPLER BAYRAM BOYUNCA TEYAKKUZDA

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarının sorunsuz şekilde hizmet verebilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Belediye ekipleri tarafından kurban pazar alanlarının bakım ve düzenlemeleri yapılırken, ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için pazar alanlarına giden yollar asfaltlanarak konforlu hale getirildi. Ayrıca, ihtiyaç duyulan noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bayram süresince kesim alanları çevre ve halk sağlığını tehdit edecek unsurlardan arındırılarak düzenli olarak dezenfekte edilecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kötü görüntü ve olumsuzlukların oluşmaması için görev başında olacak.

Aydın, Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette hayvan yetiştiricilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Maliyet artışlarının hem üreticileri hem de vatandaşları etkilediğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"HAYVANLARINI GETİREN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZE HAYIRLI İŞLER DİLİYORUM"

"Hem mallarını ve hayvanlarını uzaklardan getiren yurttaşlarımızı işlerinin hayırlı olması ve bayramlarını kutlamak için ziyaret ettik, hem de onların bizlere ilettiği ufak tefek sıkıntılarla ilgili çözüm üretmek için yerinde tespit ettik. Bu sene maliyetlerin yüksek olması, nakliye maliyetlerinin yüksekliği hem yetiştirici hem de kurban almak isteyen yurttaşlarımız için bir sıkıntı oluşturuyor. Gördüğümüz kadarıyla eskiden beridir müşterisi olanlar şimdiye kadar satışlarını yapmışlar. Biz de belediye olarak bu alanı daha da iyileştirebilmek için, daha iyi hizmet sunabilmek için eksikleri yerinde tespit ettik. Önümüzdeki kurbanlara da bunu halletme girişimlerinde bulunacağız. Şimdiden bütün yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah inşallah yenilerine erdirsin. Burada hayvanlarını getiren emekçi kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum, vatandaşlarımıza da hayırlı alışverişler olsun."

Vatandaşlar, bayram süresince yaşanabilecek her türlü istek, talep ve şikayetlerini 444 16 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden Osmangazi Belediyesi'ne iletebilecek.

Kaynak: ANKA

