Osmangazi Belediyesi'nden Lodos ve Şiddetli Yağmura Karşı Etkin Müdahale

08.01.2026 16:12  Güncelleme: 17:10
Bursa'da etkili olan lodos ve sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Osmangazi Belediyesi ekipleri hızlı müdahalelerde bulundu ve vatandaşlara güvenli bir ortam sağladı.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos ve sağanak yağmurun yol açtığı olumsuzluklara müdahale etti.

Bursa'da sabah saatleriyle birlikte etkisini artıran lodos ve sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, özellikle Osmangazi ilçesinde bulunan bazı bölgelerde ağaç devrilmeleri ile dal kırılmalarına neden oldu. Olumsuz hava koşullarının ardından Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendiren ekipler; Nilüferköy, Dikkaldırım ile Demirtaş Sakarya mahallelerinde koordineli bir çalışma yürüterek olası tehlikelerin önüne geçti. Gerçekleştirilen müdahaleler ile yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamalar giderilirken, vatandaşlara güvenli bir ortam sağlandı.

Ekipler, çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları lodos ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

