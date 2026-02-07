Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin erzak kolisi dağıttı. Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri tarafından hazırlanan koliler, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen adreslere ulaştırılıyor.

Osmangazi Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 136 mahallede, Ramazan ayı öncesi ilk etapta 15 bin koli erzak dağıtımı yaptı. Hazırlanan erzak kolileri, mahalle muhtarlarının tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim edildi.

"Ekonomik krizin yaşandığı günümüzde ailelere önemli bir destek sağlıyor"

Yapılan yardımlardan dolayı Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden mahalle muhtarları, "Ramazan ayının gelişini Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan kolisi yardımlarıyla hissettik. Mahallelerimizde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olabilmek adına Başkanımız Erkan Aydın'ın her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği bu erzak yardımını bu yıl da sürdürmesi bizleri çok mutlu etti. Kendisine ve emeği geçen tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah bu tür hayırların devamını nasip etsin. Biz mahalle muhtarları olarak ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor, hazırladığımız listeleri Osmangazi Belediyesi'ne iletiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından Ramazan kolileri tarafımıza teslim ediliyor ve biz de bu kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik açısından son derece önemli olan bu hizmetler, ekonomik krizin yaşandığı günümüzde ailelere önemli bir destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarını sürdürmeye devam edecek.