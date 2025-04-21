Osmangazi Belediyesi'nden 23 Nisan Coşkusu: Gençlik Orkestrası ve Korosu Konser Verdi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser Koronun performansı, büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler, Gençlik Orkestrası ve Korosu'nun konseri ile devam etti. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleşen konserde sahne alan gençlerin sergilediği performans, büyük beğeni topladı.

12-17 yaş aralığındaki gençlerden oluşan koro üyelerinin muhteşem performansına tanıklık eden çocuklar da hep birlikte şarkı ve marşlara eşlik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Şef Nergis Dinç Yavuz'a teşekkür plaketi takdim etti.