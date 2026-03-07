Osmangazi Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Medya Buluşması - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Medya Buluşması

07.03.2026 13:03  Güncelleme: 13:25
Osmangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği Medya Buluşmaları programında "Kadın Gözünden Gazetecilik" konusunu ele aldı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte gazeteci Aysın Komitgan, kadınların medya sektöründeki rolü, karşılaştıkları zorluklar ve elde ettikleri başarıları katılımcılarla paylaştı.

Osmangazi Belediyesi, Medya Buluşmaları programında "Kadın Gözünden Gazetecilik" konusunu ele aldı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda gazeteci Aysın Komitgan, medya dünyasını kadın perspektifinden anlattı. Gazetecilik mesleğinde kadınların karşılaştığı zorluklara ve elde ettikleri başarılara değinen Aysın Komitgan, kadınların medya sektöründe daha görünür olması gerektiğini vurguladı. Meslek hayatından örnekler paylaşan Komitgan, gazeteciliğin sorumluluk gerektiren ve toplumsal etkisi yüksek bir meslek olduğunu ifade ederek özellikle gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çekti. Programın moderatörlüğünü üstlenen Sevda Kurul, söyleşi boyunca yönelttiği sorularla gazeteciliğin değişen dinamiklerini ve dijital medyanın etkilerini gündeme taşıdı.

"8 Mart'ı kadınların haklarını hatırladığı bir gün olarak görüyorum"

8 Mart'ın aslında bir kutlama değil, daha çok bir anma günü olduğunu söyleyen Komitgan, şöyle konuştu:

"8 Mart, 1857'de fabrikada çalışan kadınlara yapılan saldırı ve 129 kadının hayatını kaybetmesiyle başlayan acıklı bir hikayeye dayanıyor. Bugün hala kadınlar olarak haklarımızı elde etmek, erkeklerle omuz omuza çalışma ortamları oluşturmak ve eşit haklara sahip olmak için mücadele ediyoruz. Oysa Atatürk 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Buna rağmen bugün siyasette, ticarette, kamuda ve hatta gazetecilikte bile kadınların çoğu zaman geri planda bırakıldığını görüyoruz. Oysa kadın her zaman vitrinde olmalı, mutfakta değil. Çünkü kadın; evde, işte, sosyal hayatta ve annelikte büyük sorumluluklar üstlenen emekçi bir güçtür. Bu nedenle 8 Mart'ı kadınların haklarını hatırladığı ve haklarını kazanma mücadelesini sürdürdüğü bir gün olarak görüyorum."

"Gençlere tavsiyem yaptıkları işi sevmeleri"

Medya sektöründe kadınların rolü, sahada yaşanan deneyimler ve mesleğin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapan Aysın Komitgan, "Son 20 yılda kadın çalışan ve kadın yönetici sayısının ciddi şekilde arttığını görüyorum. Bu çok sevindirici. Yakın gelecekte kadınların daha fazla var olacağı bir tablo göreceğimize inanıyorum. 'Kadın yapamaz' denilen her işi kadınların başaracağını düşünüyorum" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Komitgan, "İnsan sevmediği bir işi yaparsa başarılı olamaz. Ben mesleğimi çok seviyorum ve hala severek yapıyorum. Gençlere tavsiyem yaptıkları işi sevmeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri. Dünyayı ve ülkeyi takip etmek, yaşadıkları kentte herkesle iletişim kurabilmek çok önemli. Bir kurumda çalışabilirsiniz ama asıl önemli olan bulunduğunuz yerde kendinizi ispatlayıp o kente imzanızı atabilmektir. Bu kolay değil ama imkansız da değil. Yeter ki insanlar yaptıkları işi sevsin, kaliteli yaşasın ve dünyayı takip etsin" ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gazeteci Aysın Komitgan'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: ANKA

