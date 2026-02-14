Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Uludağ'da Kayak Etkinliği - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Uludağ'da Kayak Etkinliği

14.02.2026 10:07  Güncelleme: 12:10
Osmangazi Belediyesi, 'Mahallelerimizdeki Çocuklarımız İçin Dolu Dizgin Eğlence' projesi kapsamında, daha önce Uludağ'a gitmemiş 20 çocuğa kayak deneyimi yaşattı. Çocuklar teleferikle Uludağ'a çıkarak profesyonel eğitmenlerle kayak dersi aldılar.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, "Mahallelerimizdeki Çocuklarımız İçin Dolu Dizgin Eğlence" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında, daha önce Uludağ'a gitmemiş 20 çocuğa, kayak deneyimi yaşattı.

Osmangazi'de yaşayan ve daha önce Uludağ'a gidememiş çocukları zirveyle buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçenin farklı mahallelerinden 20 çocuk katıldı. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen çocuklar, otobüslerle evlerinden alınarak Uludağ'a ulaştırıldı. Çocukların teleferik deneyimi de yaşayabilmesi için zirve yolculuğu teleferikle gerçekleştirildi. Sarıalan'dan araçlarla kayak merkezine ulaştırılan çocuklara, profesyonel kayak eğitmenleri eşliğinde temel kayak eğitimi verildi. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyesi eğitmenler tarafından verilen 2 saatlik ücretsiz eğitim kapsamında çocuklara öncelikle kayak ekipmanlarının kullanımı, denge kurma ve güvenli kayma teknikleri anlatıldı. Bu yıl "Mahallelerimizdeki Çocuklarımız İçin Dolu Dizgin Eğlence" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında gerçekleştirilen ilk tura Büyükdeliller, Küçükdeliller, Güneybudaklar ve Güneybayır mahallelerinden çocuklar katıldı.

"Hayatımızda hiç unutamayacağımız bir anımız oldu"

Hayatlarında ilk kez Uludağ'a çıktıklarını ifade eden çocuklar, "Çok güzel bir gün geçirdik. İlk olarak bizleri evlerimizden araçlarla alarak teleferiğe bindirdiler. Uludağ'a daha önce hiç binmediğimiz teleferikle çıktık. Ardından kayak pistlerine giderek orada eğitmenlerden kayak dersi aldık. Aldığımız kısa süreli eğitimle kayak takımlarıyla ayakta durarak kısa mesafelerde kaymayı başardık. Hayatımızda hiç unutamayacağımız bir anımız oldu. Bizlerin böyle güzel bir gün yaşamamızı sağlayan Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hiç Uludağ'ı görmemiş çocuklara kayak yapmayı öğretmeyi amaçladıklarını belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, "Bursa'da yaşayıp Uludağ hiç çıkmamış çocuklarında Uludağ'ı görüp kayak yapmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz. Derneğimizin kayak eğiitmenleri tarafından çocuklara ücretsiz şekilde kayak eğitimi verildi. Çocuklar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, etkinliği farklı mahallelerden çocukların katılımıyla sezon boyu sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

