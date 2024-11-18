Osmangazi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödeme İmkanları - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödeme İmkanları

Osmangazi Belediyesi\'nden Emlak Vergisi Ödeme İmkanları

Osmangazi Belediyesi, Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti için ödemelerin 2 Aralık'ta sona ereceğini duyurarak çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Vatandaşlar, belediye binası, pazarlar ve online yöntemlerle vergilerini ödeyebilirler.

18.11.2024 16:23  Güncelleme: 17:00
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi'nin ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlara, Belediye Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş'ta yer alan ödeme noktalarının yanı sıra mobil uygulama ve internet bankacılığı gibi yollarla da vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor.

Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti için ödeme süresi 2 Aralık'ta sona eriyor. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen Osmangazililer, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında T.C. kimlik numarası veya üye sicil numarası ile Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş'ta yer alan ödeme noktalarındaki veznelerde ödemelerini nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecek.

Osmangazi Belediyesi, internet üzerinden ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için Bursa'nın Kalbi Mobil Uygulama ve belediye.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden kredi kartıyla vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor.

Osmangazililer ayrıca, bütün PTT şubelerinden Osmangazi Belediyesi'nin 484040 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank (Cumhuriyet Şubesindeki) IBAN TR060001500158007281692543 ve TR650001500158007260519970 hesaplarına ödemelerini yapabilecek. Gönderilerin açıklama kısmına üye sicil numarası veya T.C. kimlik numarası, alıcı adı olarak da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Hesabı girilmesi yetecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödeme İmkanları - Son Dakika

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