Osmangazi Belediyesi'nden Kitap Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Kitap Bağışı Kampanyası

Osmangazi Belediyesi, 26 Ekim'de açılacak İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi için 'Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun' adıyla kitap bağışı kampanyası başlattı. Kampanya ile kütüphanenin raflarındaki kitap çeşitliliği artırılacak.

23.10.2024 16:55
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 26 Ekim Cumartesi günü açılışı yapılacak İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası başlattı.

Osmangazi Belediyesi, ilçeye kazandıracağı 14'üncü kütüphane olan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'nin kapılarını kitapseverlere açıyor. 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te hizmete açılacak kütüphanenin raflarındaki kitap çeşitliliğini artırmak amacıyla Osmangazi Belediyesi, evlerde bulunan kullanılabilir durumdaki kitapların yeni okuyucular ile buluşturulması için kitap bağışı kampanyası başlattı. 'Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun' adı altında başlatılan kampanya ile birlikte kütüphanenin dayanışma ile büyümesi ve kitapların yeni okuyucular ile buluşturulması hedefleniyor.

Kitap bağışı kampanyasına katılmak isteyenler, Pazar ve Pazartesi günleri hariç diğer günlerde saat 09.00 ile 16.00 arasında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Emek Kütüphanesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüdavendigar Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne kitaplarını teslim edebiliyor.

"Raflarınızda beklettiğiniz kitaplarınızı yılın her döneminde kütüphanelerimize bağışlayabilirsiniz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Kitaplarınız Umutlara Ortak Olsun' kampanyası ile Osmangazi'nin kütüphanelerindeki 41 bin 922 olan kitap sayısını yükseltmek istediklerini söyledi. Başkan Aydın, "İlçemize yeni kütüphaneler kazandırmanın yanı sıra kütüphanelerimizdeki kitap sayılarımızı da artırıyoruz. Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphanelerimizde süreli yayınlardan romanlara kadar pek çok kitap bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizde bulunan oturma salonları, ders çalışma alanları, grup çalışma odaları, çocuk ve genç bölümleri, öğrenciler için ders çalışmayı oldukça keyifli bir hale dönüştürüyor. İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi için başlattığımız kampanyamızla sizlerle birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Raflarınızda beklettiğiniz kitaplarınızı yılın her döneminde kütüphanelerimize bağışlayabilirsiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Kitap Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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