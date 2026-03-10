Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Emek Mahallesi Sakinleriyle Aynı Sofrayı Paylaştı - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Emek Mahallesi Sakinleriyle Aynı Sofrayı Paylaştı

10.03.2026 09:30  Güncelleme: 10:30
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayı dolayısıyla Emek Mahallesi'nde iftar programı düzenleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Aydın, birlik ve beraberliğin önemini vurgularken, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftar programları kapsamında son olarak Emek Mahallesi sakinleriyle aynı sofrayı paylaştı.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde mahalle halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Aydın, vatandaşlarla yakından ilgilenerek masaları tek tek dolaştı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Aydın, Osmangazi'de bu güzel atmosferi hep birlikte yaşamaya devam edeceklerini vurguladı.

Mahalle iftarları sayesinde komşuluk bağlarının da güçlendiğini söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazanın bereketini, birliğini, beraberliğini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her akşam yaklaşık dört bin vatandaşımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan ayı sonunda yaklaşık 120 bin vatandaşımızı misafir etmiş, soframızı paylaşmış olacağız. Ayrıca 20 bin vatandaşımıza erzak paketi desteği sağlayarak bu zorlu ekonomik koşullarda bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün burada bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum."

Bu tür buluşmaların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğinin altını çizen vatandaşlar ise aynı sofrada buluşma imkanı sunduğu için Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, İftar, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Emek Mahallesi Sakinleriyle Aynı Sofrayı Paylaştı - Son Dakika

