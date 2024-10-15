Osmangazi Belediyesi'nden 'Mahallemizde Şenlik Var' Etkinliği

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin dağ ve ova köyleri için hazırlayıp ilçe merkezindeki mahallelere taşıdığı 'Mahallemizde Şenlik Var' etkinliği, Emek ve Bağlarbaşı mahallelerinde bölge sakinleriyle buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 32 dağ ve ova köyünde düzenlemek için hazırlanan 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri, merkezdeki mahallelerde de düzenlenmeye devam ediyor. Her hafta sonu iki mahallede düzenlenen etkinliklere bu hafta Emek ve Bağlarbaşı mahalleleri ev sahipliği yaptı. Etkinliklere, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Çevre mahalleleri de kapsayacak şekilde Emek Adnan Menderes Açık Pazar Alanı ve Bağlarbaşı Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, sihirbaz gösterisinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bubble şov gibi aktiviteler ile eğlendi. Yetişkinler ise Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun söylediği şarkılar ile keyifli bir gün geçirdi.

"İnsanların ruhunu doyurması için bu tür sosyal etkinlikler son derece önemli"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Adnan Menderes Açık Pazar Alanı'nda düzenlenen 'Mahallemizde Şenlik Var' etkinliklerine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte katıldı.

Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun söylediği şarkılar eşliğinde mahalle sakinlerinin eğlencesine katılan Başkan Aydın, "Kırsal mahallelerimiz için düzenlediğimiz Köyümüzde Şenlik Var etkinliklerini Mahallemizde Şenlik Var adı ile ilçe merkezindeki mahallelerimize taşıdık. Çocukluğumuzda köylerde ve mahallelerde düzenlenen hıdrellez ve köy hayrı gibi gelenekleri, günümüze yaşatıyoruz. Yaşlısından gencine kadar tüm mahalle sakinleri bu etkinlikler ile bir araya geliyor. İnsanoğlu sadece karnını doyurarak yaşayamıyor, ruhunu da doyurması gerekiyor. İnsanların ruhunu doyurması için bu tür sosyal etkinlikler son derece önemli. Osmangazi Belediyesi olarak bu tür etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.