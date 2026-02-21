Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Ramazanın Coşkusunu ve Bereketini Yaşatmak Amacıyla Çalışıyoruz"

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Üftade Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinliklerinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Meydanda kurulan stantları ziyaret eden Aydın, "Bursa'nın kalbi Osmangazi'de bütün vatandaşlarımıza ramazanın coşkusunu, bereketini, huzurunu yaşatmak amacıyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği ramazan etkinliklerinde yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Bu kapsamda Osmangazi ve Üftade Meydanı'nda kurulan etkinlik alanları, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebildiği alanlara dönüştürülüyor. Üftade Meydanı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi. Meydanda kurulan stantları gezen Aydın, esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunurken, vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Programda Hacivat-Karagöz gösterisi, ney ve kanun dinletisi gibi geleneksel sanatlar sahnelendi.

"Ramazanın coşkusunu ve huzurunu yaşatmak amacıyla çalışıyoruz"

Ramazan ayının huzurunu ve bereketini yaşatmak amacıyla çalıştıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Öncelikle bir kez daha bütün vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyoruz. Ramazan, gündüz oruç tutmak nefsimize hakim olmak, iftardan sonra da böyle ramazan sokaklarında orta oyunlarıyla çocukların eğlenebileceği, ailelerin çıkıp rahat nefes alabileceği etkinliklerle güzel oluyor. Şu anda da Üftade Seyir Terası'ndayız. Üftade Hazretleri'nin hemen önünde. Her yaştan insanımız, çocuğu, yaşlısı, genci hep birlikte orucun verdiği rehaveti, burada etkinliklerle atıyorlar. Güzel bir katılım var. Osmangazi Meydanı'nda da yine bir ramazan sokağımız var. Bursa'nın kalbi Osmangazi'de bütün vatandaşlarımıza ramazanın coşkusunu, bereketini, huzurunu yaşatmak amacıyla çalışıyoruz. Öncelikle Kadir Gecesi'ne daha sonra da Ramazan Bayramı'na hep birlikte ulaşmak dileğiyle, ramazanımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda Ovaakça Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarıyla da mahalle sakinlerini bir araya getirerek paylaşma ve dayanışma duygusunu arttırmayı hedefliyor. Belediye düğün salonunda CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Halil Aktaş, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.