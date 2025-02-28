Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin ruhsat kontrolü, hijyen şartları ve gıda ürünlerinin gramajlarını titizlikle inceledi.

28.02.2025 10:26
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda gıda denetimi yaptı. Uygulamada görevliler, işletmelerin ruhsatlarından hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri yemesi amacıyla ilçe genelindeki fırınlara, tatlı imalathanelerine ve satış noktalarına yönelik denetim yaptı.

İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edildi. Bunun yanında gıda satışı yapılan marketlerde de gramaj, fahiş fiyat, iştigal dışı ürün satışı konusunda denetimler yapıldı. Mevzuata uygun olmayan işletmelerle ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin sağlığını gözeterek yaptığı denetimler Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika

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