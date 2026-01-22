Osmangazi Belediyesi, Belediye Hizmet Binalarını Türk Bayraklarıyla Donattı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleşen saldırının ardından belediye hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı.

Osmangazi Belediyesi, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi. Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatıyla başta merkez bina olmak üzere, tüm belediye hizmet binalarına ay yıldızlı bayraklar asıldı.

Bursalı vatandaşlar ise Osmangazi Belediyesi'nin tutumunu, tebrik ederek destek verdi.