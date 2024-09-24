Osmangazi Belediyesi'nden Üniversite Sınavına Hazırlık Desteği - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Üniversite Sınavına Hazırlık Desteği

Osmangazi Belediyesi\'nden Üniversite Sınavına Hazırlık Desteği

Osmangazi Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimle destek sağlamak amacıyla Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Proje, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanarak hayata geçirildi.

24.09.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle, üniversite sınavına hazırlanan gençlere uzaktan eğitimle destek verecek.

Osmangazi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin kaynaklara erişimini kolaylaştırmak ve sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında; 11'inci ve 12'nci sınıfa giden öğrencilere ücretsiz olarak dijital eğitim içerikleriyle sınavlara hazırlık konusunda destek sağlanacak.

Osmangazi Belediyesi, her öğrencinin aynı eğitim ve öğretim hakkına sahip olması, eğitim sürecinde fırsatların dağılımında ve sonuçlarında herhangi bir adaletsizliğin yaşanmaması için 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ilkesine bağlı olarak protokolu imzaladıklarını bildirdi.

Protokol, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ın gözetiminde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer arasında imzalandı.

"Öğrencilerimiz sınavlara daha iyi hazırlanarak, daha başarılı olacaklar"

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeye imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İlçemizde yaşayan 11'inci ve 12'nci sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin üniversite sınavlarında başarılı olmaları amacıyla böyle bir işbirliği yaptık. Vereceğimiz uzaktan eğitimle öğrencilerimiz sınavlara daha iyi hazırlanarak, daha başarılı olacaklar. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uzaktan eğitim projesine yönelik iş birliği protokolüne dair bilgilendirmeler Osmangazi Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Üniversite Sınavına Hazırlık Desteği - Son Dakika

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