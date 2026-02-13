Osmangazi Belediyesi, "Hangisi Gerçek" Oyununu Sanatseverler ile Buluşturdu

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Hangisi Gerçek" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, oyuncular Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun sahnelediği "Hangisi Gerçek" adlı tiyatro oyununa perde açtı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen oyun, modern şehir yaşamını ve insan ilişkilerini mizahi bir dille ele aldı. Yaklaşık iki saat süren oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

"Seyirciyi mutlu gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum"

Çok güzel bir oyun sergilediklerini belirten Özlem Karaaytu, "Bursa halkı çok güzeldi, seyircilerimiz çok coşkuluydu. Biz de sahnede çok eğlendik ve çok coşkulu anlar yaşadık. Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi. Oyundan ve seyircinin ilgisinden çok keyif aldığını belirten Çetin Altay ise "Seyirci çok iyiydi, çok güzel geçti. Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi halkına çok teşekkür ediyoruz. 2 saate yakın çok keyifli bir vakit geçirdik, ben çok mutluydum. Seyirciyi mutlu gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum" diye konuştu.

Oyunlar devam edecek

Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'ya emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Osmangazi Belediyesi'nin "Osmangazi'de Tiyatro Zamanı" mottosuyla gerçekleştirdiği etkinlikler; 16 Şubat Pazartesi günü 'Deli Ayten' ve 22 Şubat Pazar günü 'Toprak Ana' adlı çocuk oyununun gösterimiyle devam edecek. Sanatseverler, oyunlara ücretsiz katılım sağlayabilecek.