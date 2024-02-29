Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi\'nde Şehit Üsteğmen Aykut Köroğlu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen Şehit Üsteğmen Aykut Köroğlu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamitler Mahallesi'nin Bursa'nın yeni gelişim bölgelerinden biri olduğunu ifade etti.
Dündar, Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe bölgelerinin alt yapı çalışmaları tamamlanmış, yolları, parkları, sağlık tesisleri, sosyal alanlarıyla Bursa'nın modern yüzü olarak ortaya çıktığını belirterek, "Planlı çalışmalarla birlikte sürecin takibinde ortaya çıkan projelerimiz var. Biz planlı şehirciliği önemsedik. Osmangazi, Bursa'da merkez ve tarihi şehir. Tarihi doku bizim için önemli. Bunun yanında modern şehir de önemli. Sağlıklı bir yapılaşmanın önemini bir kez daha gördük." dedi.
Hamitler Aile Sağlığı Merkezi'nin de modern bölgeye yakışacak bir merkez olduğunu aktaran Dündar şu ifadeleri kullandı:
"Yeni hizmete açtığımız Aile Sağlığı Merkezinde 5 tane muayene odası, 1 tane aşı ve bebek izleme odası, enjeksiyon pansiyon odası, üreme sağlığı, laboratuvar odası bulunuyor. 5 doktor hizmet verecek. Günlük ortalama 70-80 civarında hasta tedavi görüyor." dedi. Sağlık hizmetleriyle ilçeye birçok alanda çalışmaları hayata geçirdik. Türkiye'de tek olan Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi 15 yıl boyunca uğraştığımız bir konu. Kamulaştırmalarını yaptık, bizlerin katkısıyla ortaya çıktı. Hedefimiz güzel bir Osmangazi'de sağlıklı bir şekilde yaşamak."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak da Hamitler Mahallesi'nin Bursa'nın cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini ifade ederek, Osmangazi Belediyesi'nin kazandırdığı yeni sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.
İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mustafa Çetin de bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacının karşılandığını, hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından sağlık merkezinin açılış kurdelesini kesen protokol, merkezdeki birimleri gezerek görev yapan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.
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