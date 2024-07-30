Osmangazi Belediyesi Yaralı Leyleği Tedavi Etti - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Yaralı Leyleği Tedavi Etti

Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'nin içerisine giren yaralı leyleği tedavi altına aldı. Leyleğin kanadında darbeye dayalı bir yara olduğu ve uçamadığı belirlendi. Yapılan tedavinin ardından leylek Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

30.07.2024 16:51
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi'nde yer alan Merkez Cami'nin içerisine giren yaralı leyleği tedavi altına aldı. Muayene edilen leyleğin kanadında darbeye dayalı bir yara olduğu ve bu yüzden de uçamadığı belirlendi.

Osmangazi Belediyesi, yaralı olarak bulunan leyleği yaşama döndürdü. Nilüferköy Mahallesi'nde yer alan Merkez Cami'nin içerisine uçamayan bir leylek girdiği yönünde ihbar alan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını yaparak adrese gitti. Caminin içerisinde bulunan leyleğin yanına giden ekipler, leyleği yakalayarak ilk müdahaleyi orada yaptı. Ekipler, sağlık durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve gerekli muayeneyi uygulamak için yaralı leyleği Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan ve röntgeni çekilen leyleğin, kanadında darbeye dayalı yaralanma olduğu ve bu yüzden uçamadığı tespit edildi. Yapılan medikal tedavinin ardında birkaç gün içerisinde sağlığına kavuşması beklenen leylek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi'deki tüm canlıların yaşam haklarına sahip çıkmak ve korumak için özveriyle çalışıyoruz. Her cana şifa olmak için özveriyle görev yapan ve son olarak da yaralı bir leyleği sağlığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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