Osmangazi Belediyesi Yarıyıl Şenliği'nde Çocuklar İçin Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Yarıyıl Şenliği'nde Çocuklar İçin Eğlenceli Anlar

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği, Altınova Mahallesi'nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde sahnelenen 'Kapı Misafiri' oyunu ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro Oyuncusu Gözde Akın, geleneksel karakterleri sahneleyerek çocukları eğlendirdi.

30.01.2025 14:57  Güncelleme: 16:25
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği kapsamında Altınova Mahallesi'nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde sahnelenen "Kapı Misafiri" oyunu, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için tatilin ilk haftasında Yunuseli'nde, ikinci haftasında ise Altınova Mahallesi'nde Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi kuran Osmangazi Belediyesi, sömestir tatili boyunca her gün farklı etkinliklerle çocukları ve ailelerini buluşturuyor.

Osmangazi Çocuk Tiyatrosu tarafından Altınova Spor Tesisi'nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde sahnelenen "Kapı Misafiri" oyununu izleyen çocuklar, unutamayacakları bir tatil anısı yaşadı. Çocuklar, Tiyatro Oyuncusu Gözde Akın'ın bir meddah hikayesini Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan'ı birlikte oynayarak sahnelediği gösteriyi heyecanla izledi; zaman zaman gösteriye dahil olarak eğlenceli anlar yaşadı.

Tiyatro Oyuncusu Gözde Akın, "Bu oyunda Karagöz, Nasrettin Hoca ve Keloğlan'ı birlikte sahneliyorum. Oyunda seyirciler benimle birlikte oyuna dahil oluyorlar. Burada geleneğin izini hatırlatmak istedik. Oyunuz çocuklara yönelik ama yetişkinlerde haz alıyor. Burada ben bir meddah hikayesini farklı farklı rollere giderek anlatıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Yarıyıl Şenliği'nde Çocuklar İçin Eğlenceli Anlar - Son Dakika

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