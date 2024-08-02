Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Sertifika Töreni

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarında yüzme kursuna katılan öğrenciler başarıyla tamamladıkları dönemin ardından sertifikalarını aldı. Yüzme kurslarıyla çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, kursların devam edeceğini belirtti.

02.08.2024 18:41
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarında yüzme kursuna katılan öğrenciler başarıyla tamamladıkları dönemin ardından sertifikalarını aldı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında yaz dönemi boyunca yüzme kursları düzenleniyor. 16 Temmuz 2 Ağustos arasındaki üçüncü dönem yüzme kursuna bin 608 öğrenci katıldı. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere, alanında uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verildi. Fatih Çiftehavuzlar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sertifika töreninde bin 608 öğrenci sertifikalarını aldı. Törene Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, öğrencilerin aileleri ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Açtıkları yüzme kurslarıyla çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, "Yaz spor okulları kapsamında düzenlediğimiz yüzme kurslarının üçüncü dönemini tamamladık. Yüzme sporu bu yaştaki çocuklarımızın fiziksel gelişimi için çok önemli bir spor. Çocuklarımız çok şanslılar ki, böyle modern tesislerde spor yapma imkanı buluyorlar. Bu tesislerin yatırımının önemini iyi bilenlerdeniz. Bu zamanda çocuklarımızın en büyük sıkıntısı hareketsizlik. İnternet çağında çocuklarımızın daha çok spor yapabilmesi adına bu spor tesislerini ve kursları arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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