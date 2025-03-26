Osmangazi Belediyespor Sporcuları Sırbistan'da Dünyayı Temsil Edecek

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sırbistan'da düzenlenecek Gymnasium U15 ISF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Osmangazi Belediyespor atletizm sporcuları Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna'yı makamında ağırladı. Başkan Aydın, madalya mücadelesi verecek sporculara başarılar diledi.

Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen uluslararası birçok sporlu etkinlik olan Gymnasium U15 ISF Dünya Şampiyonası, 4-14 Nisan 2025 tarihlerinde Sırbistan'ın Zlibator kentinde düzenlenecek. 54 ülkeden toplam 2 bin 367 sporcunun yer alacağı şampiyonaya Türkiye, 8 sporcu ile katılım sağlıyor. Türk Milli Takımı'nda yer alan Osmangazi Belediyespor atletizm sporcuları Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna da şampiyonada madalya mücadelesi verecek. Genç sporcular, şampiyonaya gitmeden önce Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Sporcuları makamında ağırlayan Başkan Aydın, her iki sporcunun da ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceğine ve Türkiye'ye madalyalar ile döneceklerine inandıklarını söyledi.

"Başarılar kazanarak dönmesini temenni ediyorum"

Milli sporculara şampiyonada başarılar dileyen Aydın, "Sırbistan'da ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor atletizm sporcularımız Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna'nın ilçemize başarılar kazanarak dönmesini temenni ediyorum" dedi.