Osmangazi Belediyesporlu judocu Zeynep Öztürk'ün de yer aldığı Judo Ümit Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesporlu judocu Zeynep Öztürk'ün de yer aldığı Judo Ümit Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Ümit Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nı ikinci tamamladı.

Bulgaristan Sofya'da 17 ülkeden 302 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 21 ümit milli judocu temsil etti. Osmangazi Belediyesporlu judocu Zeynep Öztürk'ün de aralarında yer aldığı milli takım finalde Fransa'yla karşılaştı. Mücadeleyi 4-3 kaybeden Judo Ümit Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti.