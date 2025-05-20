Osmangazi'de 19 Mayıs Coşkusu Kortej Yürüyüşü ile Kutlandı

(BURSA) - Osmangazi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, kortej yürüyüşü ile caddelere taşıdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ncı yılında, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Fomara Meydanı'ndan saat 19.19'da başladı.

Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar, metrelerce uzunluğunda Türk bayrağı ve Bursaspor bayrağı ile Osmangazi Meydanı'na ilerledi. Osmangazi Halk Dansları Topluluğu üyelerinin yöresel kıyafetler ile katılarak renk kattığı korteje, Bursaspor taraftarı da katılım sağladı.

Yürüyüşe katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Bu ülkenin insanlarını zafere inandırdılar"

"Atamızın gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, gençlerimiz ile birlikte kutluyoruz. 7'den 70'e yüzlerce Bursalı vatandaşımız ve Bursasporlu taraftarlarımız ile 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki 106 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a indiklerinde, zaferden ve başarıdan bir gün olsun şüphe etmedi. Önce kendileri inandı, sonra da bu ülkenin insanlarını zafere inandırdılar. Kurtuluş Savaşı'nı da kazanarak bizim bugün özgür bir şekilde 19 Mayıs'ı kutlamamızı sağladılar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. O gün emperyalist devletler tarafından oynanan oyunların, bugün de oynandığının farkında olmalıyız. Önderimiz ve ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ülkemizin üzerinde oynanan oyunları geçmişte olduğu gibi bugün de bozacağız. Atatürk'ün Cumhuriyeti ve geleceği emanet ettiği gençlerimiz, Cumhuriyete de, Atatürk'e de bayramına da sahip çıkıyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, 100 yıl önce emperyalist devletler hain planlarını nasıl uygulayamadılarsa, bugün de uygulayamayacaklar. Bunun en büyük güvencesi de gençlerimizdir. Tüm gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Aydın, yürüyüşte kendilerine eşlik eden Bursaspor Taraftar Derneği üyelerine de teşekkür etti. Bursaspor'un şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Aydın, "Bursasporumuz hakkettiği yer olan Süper Lig'e iki yıl içerisinde yükselecektir. Ardından da asıl hedefimiz olan Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacağız" dedi.

Kutlama 90'lar partisi ile devam etti

Osmangazi Meydanı'nda kurulan sahnede korteji bekleyen Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu, kortejin gelmesiyle birlikte İzmir Marşı'nı çaldı. Osmangazi Meydanı'ndaki kutlama programı, sevilen şarkıcı Bahtiyar Özdemir konseri ve 90'lar partisi ile devam etti. Üç gün boyunca süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 90'lar Partisi ile sona erdi.