Osmangazi'de 19 Mayıs Coşkusu Kortej Yürüyüşü ile Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi'de 19 Mayıs Coşkusu Kortej Yürüyüşü ile Kutlandı

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği kortej yürüyüşü ile coşkuyu caddelere taşıdı. Yüzlerce kişi katıldı, etkinlik 90'lar partisi ve konserle sona erdi.

20.05.2025 10:01  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, kortej yürüyüşü ile caddelere taşıdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ncı yılında, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Fomara Meydanı'ndan saat 19.19'da başladı.

Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar, metrelerce uzunluğunda Türk bayrağı ve Bursaspor bayrağı ile Osmangazi Meydanı'na ilerledi. Osmangazi Halk Dansları Topluluğu üyelerinin yöresel kıyafetler ile katılarak renk kattığı korteje, Bursaspor taraftarı da katılım sağladı.

Yürüyüşe katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Bu ülkenin insanlarını zafere inandırdılar"

"Atamızın gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, gençlerimiz ile birlikte kutluyoruz. 7'den 70'e yüzlerce Bursalı vatandaşımız ve Bursasporlu taraftarlarımız ile 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki 106 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a indiklerinde, zaferden ve başarıdan bir gün olsun şüphe etmedi. Önce kendileri inandı, sonra da bu ülkenin insanlarını zafere inandırdılar. Kurtuluş Savaşı'nı da kazanarak bizim bugün özgür bir şekilde 19 Mayıs'ı kutlamamızı sağladılar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. O gün emperyalist devletler tarafından oynanan oyunların, bugün de oynandığının farkında olmalıyız. Önderimiz ve ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ülkemizin üzerinde oynanan oyunları geçmişte olduğu gibi bugün de bozacağız. Atatürk'ün Cumhuriyeti ve geleceği emanet ettiği gençlerimiz, Cumhuriyete de, Atatürk'e de bayramına da sahip çıkıyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, 100 yıl önce emperyalist devletler hain planlarını nasıl uygulayamadılarsa, bugün de uygulayamayacaklar. Bunun en büyük güvencesi de gençlerimizdir. Tüm gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Aydın, yürüyüşte kendilerine eşlik eden Bursaspor Taraftar Derneği üyelerine de teşekkür etti. Bursaspor'un şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Aydın, "Bursasporumuz hakkettiği yer olan Süper Lig'e iki yıl içerisinde yükselecektir. Ardından da asıl hedefimiz olan Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacağız" dedi.

Kutlama 90'lar partisi ile devam etti

Osmangazi Meydanı'nda kurulan sahnede korteji bekleyen Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu, kortejin gelmesiyle birlikte İzmir Marşı'nı çaldı. Osmangazi Meydanı'ndaki kutlama programı, sevilen şarkıcı Bahtiyar Özdemir konseri ve 90'lar partisi ile devam etti. Üç gün boyunca süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 90'lar Partisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Osmangazi, Gençlik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de 19 Mayıs Coşkusu Kortej Yürüyüşü ile Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Alanya’da turiste şezlong dayağı İşletmenin kapısına mühür vuruldu Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
16:14
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
15:57
Terörle anılan bölgede petrol sevinci
Terörle anılan bölgede petrol sevinci
15:55
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı
Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 11:08:38. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de 19 Mayıs Coşkusu Kortej Yürüyüşü ile Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.