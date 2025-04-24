Osmangazi'de 23 Nisan Coşkusu: Ecem Boyacı Konseri

(BURSA)- Osmangazi'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Ecem Boyacı konseri ile kutladı. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleşen konserde çocuklar, genç şarkıcının söylediği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, şarkıcı Ecem Boyacı konseri ile sona erdi. Genç kuşağın sevilen isimlerinden Ecem Boyacı, sahne performansı ve şarkılarıyla çocuklara unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu. Boyacı'nın konserine gelen çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Genç şarkıcı, sahne performansıyla sadece çocukların değil yetişkinlerin de büyük beğenisini topladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Ecem Boyacı'ya teşekkür çiçeği takdim etti.