Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi: Karıncalı Parkı Hizmete Açıldı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Meclisi'nde talep edilen Karıncalı Parkı'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Çocukların vizyonuna, heyecanına ve enerjisine değer vermek gerekiyor. Onların önünü açacak projelerle fırsatlar sunmak hepimizin görevi" dedi.

Osmangazi Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel oturumda önemli bir karar aldı. Oturumda söz alan meclis üyeleri, Hamitler Mahallesi'nde park ihtiyacını gündeme getirdi. Çocukların talebi meclis gündemine alınarak oylamaya sunuldu ve yapılan değerlendirme sonucunda park yapılması kabul edildi.

Kararın ardından Hamitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Karıncalı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa Başkan Aydın'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, çocuk meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onlara inanıyoruz"

Çocukların sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Aydın, "Çocukların vizyonuna, heyecanına ve enerjisine değer vermek gerekiyor. Onların önünü açacak projelerle fırsatlar sunmak hepimizin görevi. Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Onlara yapılan her hizmet bizleri daha da mutlu ediyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan bir vizyonla milli bayramlarımızdan birini 23 Nisan olarak ilan etmiş ve bu anlamlı günü çocuklara armağan etmiştir. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.