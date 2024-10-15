Osmangazi'de Çocukların Üzerine Ateş Açıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, çocuklar sokakta oynarken havaya ateş açtığı iddiasıyla yakalandı.

Yunuseli Mahallesi'nde yaşı 18'den küçük bir şüphelinin sokakta havaya ateş ederek koştuğu, sokakta oyun oynayan çocukların da çıkan silah sesi üzerine kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Şüpheli, olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.