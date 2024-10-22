Osmangazi'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
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Osmangazi'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Başlıyor

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılına özel etkinlikler düzenliyor. 25-29 Ekim tarihleri arasında konser, sergi ve gösterilerle bayram coşkusu bütün ilçeye yayılacak.

22.10.2024 15:23  Güncelleme: 16:35
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılına özel bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek gösteri, konser ve sergi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm ilçeye yayılacak.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler, 25 Ekim Cuma günü başlayacak ve 29 Ekim Salı günü son bulacak.

Kutlamalar, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Soğukpınar Köyü'nde düzenlenecek "Cumhuriyetin Işığında Bilim" etkinliği ile başlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 21.00'de Meydan'da sahne alacak şarkıcı Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını vatandaşlar ile birlikte seslendirecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenecek "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı etkinlikte ise hikaye anlatıcısı Seher Kander, anlatacağı hikayeler ile katılımcıları 101 yıllık bir yolculuğa çıkaracak. 29 Ekim Salı günü ise Meydan'daki Osmangazi Gösteri Merkezi ile Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı yapılacak. Saat 17.00'de yapılacak açılışın hemen ardından gösteri merkezinde düzenlenecek Dünya Müzikleri Orkestrası Senfonik Türküler konseri ile dinleyiciler müzik dolu dakikalar yaşayacak.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yı ldönümünü coşku içinde kutlayacaklarını belirterek, tüm Osmangazilileri etkinliklere davet etti.

Kaynak: ANKA

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