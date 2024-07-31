Osmangazi'de Gençler Kütüphaneye Yoğun İlgi Gösteriyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Erkan Aydın, "Merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlarımızı kitaplarla buluşturacağımız Gezici Kütüphane'miz yollara çıkıyor. Yakın zamanda İsmail Hakkı Tonguç adını vereceğimiz bir başka kütüphanemizi daha ilçemize kazandıracağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ne gençlerin ilgisi büyük oldu. Osmangazi Meydanı'nda yer alan kütüphane, açıldığı günden itibaren kitapseverlerin ve öğrencilerin buluşma noktası haline geldi.

10 bin kitap kapasitesine sahip kütüphane, Türk klasikleri, dünya klasikleri ve modern edebiyat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Pazar ve pazartesi günleri dışında haftanın beş günü 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneden yararlanmak için kütüphaneye üye olmak gerekiyor. Her üye, 15 günlük periyotlar halinde kütüphaneden en fazla üç kitap ödünç alabiliyor.

Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe sayesinde ise Osmangazili gençler, kütüphaneden aldıkları eserleri okurken veya derslerini çalışırken kahvelerini yudumlayabiliyor.

"Kütüphanelerimizin sayısını artıracağız"

Gençlerin kütüphaneye gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Göreve başlamamızla birlikte Osmangazi'de kütüphane sayısını arttırmak adına çalışmalara başladık. İlk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni ilçemize kazandırdık. Merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlarımızı kitaplarla buluşturacağımız Gezici Kütüphane'miz yollara çıkıyor. Yakın zamanda İsmail Hakkı Tonguç adını vereceğimiz bir başka kütüphanemizi daha ilçemize kazandıracağız. Gençler için ne yaparsak azdır. Önümüzdeki dönemde gençlerimize yönelik hizmetlerimizin sayısını arttıracağız" dedi.