Osmangazi'de Hayırseverin Katkısıyla Kreş İnşaatı Başlıyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın seçim döneminde duyurduğu 'Osmangazi'nin Mahallelerine Kreş' projesi kapsamında, Hamitler Mahallesi'nde inşa çalışmaları başlıyor.

Hamitler Mahallesi'nde mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait arazi üzerine bir hayırseverin katkısı ile inşa edilecek 80 öğrenci kapasiteli kreşin temeli, 30 Mayıs Perşembe günü atılacak.

"Belediye kasasından bir kuruş dahi çıkmayacak"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde ilçe halkına verdiği sözleri yerine getireceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Seçim döneminde vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözler var. Bu sözlerden bir tanesi de Osmangazi'nin birçok noktasına kreşler inşa etmekle ilgili. Bu sözümü yerine getirmek adına ilk kazmamızı vuruyoruz. Teknik olarak 0-36 aylık bakım merkezlerine kreş, büyüklerine gündüz bakım evi deniliyor. Gündüz bakım evi adı altında inşa edeceğimiz ilk kreşimizin temelini Hamitler Mahallesi'nde atacağız. İnşa etmeyi planladığımız diğer kreşler için de yer tespitlerimizi yaptık. Bu kreşlerimizi de hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile inşa edeceğiz. Belediye kasasından bir kuruş dahi para çıkmadan bu projeleri hayata geçireceğiz. İlk kreşimizin inşaatını iki üç ay içerisinde tamamlayarak, çocuklarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz."