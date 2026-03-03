Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Demirtaş Mahallesi'nde Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Demirtaş Mahallesi'nde Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

03.03.2026 09:58  Güncelleme: 10:32
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş Mahallesi'ndeki iftar programında 110 bin vatandaşı ağırlayacaklarını ve 20 bine yakın yurttaşa erzak kolisi ulaştıracaklarını açıkladı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan Aydın, mahalle sakinleriyle birlikte dualar ederek iftar açtı.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, ramazan ayı boyunca yaklaşık 110 bin vatandaşla aynı sofrada buluşacaklarını, 20 bine yakın yurttaşa erzak kolilerini muhtarlar aracılığıyla ulaştıracaklarını söyledi.

Aydın, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu, Demirtaş Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte yaşadı. İftar programına Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Aydın, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

"Ramazan'ın birlik, beraberlik ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz"

Mahalle sakinleriyle yapılan duaların ardından oruçlar hep birlikte açılırken, Aydın, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ramazan ayının paylaşmanın ve gönül birliğinin simgesi olduğunu belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Demirtaş Mahallemizde hemşehrilerimizle iftarımızı açtık. Bizler, ramazan ayı boyunca yaklaşık 110 bin vatandaşımızla aynı sofrada buluşmuş olacağız. Yine 20 bine yakın yurttaşımıza erzak kolilerimizi muhtarlarımız aracılığıyla ulaştıracağız. Ramazanın birlik, beraberlik, bereket ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. İftarımıza katılan tüm mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na ulaştırsın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Etkinlikler, Osmangazi, Güncel, İftar, Aydın, Son Dakika

