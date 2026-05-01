Osmangazi'de Kadının Üretim Gücü 1 Mayıs'ta Sergilendi

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel kurduğu "Kadın Girişimciler Sokağı" ile kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kadın girişimcileri vatandaşlarla buluşturdu. Osmangazi Meydanı'nda kurulan Kadın Girişimciler Sokağı'nda kadınların el emeğini ürünleri sergilendi. Kadın emeğinin görünür kılınması ve ekonomik değere dönüştürülmesi hedefiyle düzenlenen etkinlikte el işi ürünlerden takılara, tekstil ürünlerinden dekoratif objelere kadar geniş bir yelpazede ürünler yer aldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte alışveriş yapan ziyaretçiler, hem kadın emeğine destek oldu hem de özgün ürünlere ulaşma fırsatı buldu. Girişimci kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne ve Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.