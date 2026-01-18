Osmangazi'de "Miras Değil Mübarek" Oyununun İkinci Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
Osmangazi'de "Miras Değil Mübarek" Oyununun İkinci Gösterimi Yapıldı

18.01.2026 11:50  Güncelleme: 13:38
Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan 'Miras Değil Mübarek' adlı tiyatro oyununun ikinci gösterimi, sanatseverlerle buluştu. İlk gösterimi Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan oyun, izleyicilerden tam not aldı.

(BURSA) - Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan "Miras Değil Mübarek" adlı tiyatro oyunu, ikinci gösterimiyle sanatseverlerle buluştu.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Engelliler Meclisi iş birliğiyle Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen "Miras Değil Mübarek" oyununun ilk gösterimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Altı aydan fazla süredir devam eden yoğun çalışmaların ardından ikinci kez sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Üç kardeşin babalarından kalan miras üzerinden gelişen hikayeyi, eğlenceli bir anlatımla ve hayata ilişkin önemli mesajlarla sahneye taşıyan oyunda; oyuncular sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

Oyunun ikinci gösterimiyle izleyici karşısına çıktıklarını belirten Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, "Arkadaşlarımız bu oyuna hazırlanmak için altı ay boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Özel gereksinimli bireylerden oluşan ekibimizle büyük bir motivasyonla hazırlandık. İlk oyunumuzu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelemiştik. Bugün ise yoğun bir katılımla ikinci gösterimimizi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Aylar süren bir çalışmanın ürünü"

Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan oyunun yazarı Huriye Ece Küçük de "Oyunumuz ikinci kez izleyiciyle buluştu. Bizlere her zaman destek olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Senaryo süreci aylar süren bir çalışmaydı. Zaman zaman özel gereksinimli bireylerden destek aldık; zor ama çok keyifli bir süreç oldu. 16 kişilik oyuncu kadromuzla sahnelediğimiz oyun çok beğenildi. Bundan sonraki süreçte de kapılarımız herkese açık" ifadelerini kullandı.

İzleyenlerin yoğun beğenisi kazanan engelli bireyler ise "Uzun bir hazırlık sürecinin ardından ikinci kez sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadık. İlk gösterimden sonra çok güzel geri dönüşler almıştık. Bugün salonun tamamen dolu olması bizi çok mutlu etti. İzleyicilere keyifli bir oyun izlettirdiğimiz için gururluyuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

