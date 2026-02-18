Osmangazi'de Geleneksel Gösteriler Ramazan Akşamlarına Renk Katacak - Son Dakika
Osmangazi'de Geleneksel Gösteriler Ramazan Akşamlarına Renk Katacak

18.02.2026 11:49  Güncelleme: 12:39
Osmangazi Belediyesi, 19 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Üftade Meydanı ve Osmangazi Meydanı'nda 'Osmangazi Ramazan Sokağı' programı düzenleyecek. Etkinliklerde geleneksel sanatlar, sahne gösterileri ve çocuklara yönelik aktiviteler yer alacak.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel kültürle buluşturmak amacıyla 19 Şubat– 22 Mart günleri arasında "Osmangazi Ramazan Sokağı" programı düzenleyecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Şubat-22 Mart günleri arasında düzenlenecek "Osmangazi Ramazan Sokağı", Üftade Meydanı ve Osmangazi Meydanı'nda düzenlenecek.

Ramazan Sokağı kapsamında geleneksel sanatlar, sahne gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Programda Karagöz ve Hacivat gölge oyunları, meddah ve orta oyunları, vantrolog kukla gösterileri, Aşuk ile Maşuk gösterileri ile çeşitli canlı performanslar yer alacak. Ayrıca ateş ve jonglör gösterileri de Ramazan akşamlarına renk katacak.

İftar sofları farklı noktalarda kurulacak

Tasavvuf musikisi dinletileri, ney konserleri ve Türk sanat müziği programları da etkinlik takviminde bulunuyor. Üftade Meydanı'ndaki ramazan sohbetleri ve masal anlatımlarıyla ramazan ayının anlam ve değerleri ele alınacak. Özellikle çocuklar için hazırlanan kukla oyunları, gölge oyunları ve interaktif gösteriler, ailelerin ramazan akşamlarını keyifle geçirmesine olanak tanıyacak.

Etkinlik alanları, hem nostaljik ramazan eğlencelerini yaşatacak hem de yeni nesillere kültürel mirası tanıtacak. Belediye, ramazan ayı boyunca her gün 3 bin 500 kişiye iftar yemeği ulaştıracak. İftar sofraları yalnızca tek bir merkezde değil; Osmangazi Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi ve Fırını'nda kurulacak. Ayrıca Sakarya Mahallesi Muhtarlığı'na da iftar yemekleri ulaştırılacak.

