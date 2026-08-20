Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir eğlence mekanında hesap yüzünden çıkan kavgada Berk Keleş öldü, Önder Y. yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının çıkışında, geçen yılın aralık ayında gerçekleşen silahlı kavgada Berk Keleş'in hayatını kaybetmesine, Önder Y'nin ise yaralanmasına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Berk Keleş'in olay günü gittiği mekanda hesap nedeniyle tartışma yaşadığı ve ardından taksi çağırılarak gönderilmek istendiği, bu sırada çalışan Önder Y'ye tabancayla ateş ederek yaraladığı belirtildi.

Keleş'in silahını iş yeri önünde toplanan kalabalığa doğrulttuğu, daha sonra tutuksuz sanık polis memuru M.S'nin yüksek sesle birkaç kez "dur polis" diye bağırarak müdahale etmeye çalıştığı, bu sırada taksinin durduğu, Berk Keleş'in araçtan inmeden polise doğru 2-3 el ateş ettiği, M.S'nin kendisini taksinin arkasına attığı iddianamede yer aldı.

M.S'nin Berk Keleş'e yine yüksek sesle polis olduğunu silahı bırakması gerektiğini söylediği ve araçtan inerek teslim olmasını söylemesine rağmen Keleş'in taksi içerisinden, polis memuru M.S'ye ateş etmeyi sürdürdüğü, bu sırada M.S'nin Berk Keleş'e doğru ateş edip, yaraladığı kaydedildi.

Silahla yaralanan Berk Keleş'in hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede M.S'nin görevinin gereklerine uygun olmak suretiyle hareket ederek, eyleminin meşru müdafaa hükümleri kapsamında kaldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını, ancak hakkında meşru müdafaa hükümleri uygulanmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, eğlence mekanına gelen Berk Keleş hesap nedeniyle tartışma yaşamış ve çalışan Önder Y'yi silahla yaralamıştı. Olaya müdahale eden polis memuru M.S. tabancayla ateş etmiş, açılan ateş sonucu Berk Keleş yaralanmıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları civardaki hastanelere kaldırmıştı.

Yaralılardan özel hastaneye kaldırılan Keleş, kurtarılamamış, olayın ardından gözaltına alınan M.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Olaylar, Güncel, Kavga, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

16:19
“Müslüman oldu“ iddialarını yalanlayan Roberto Carlos’un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
14:19
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
14:16
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 16:37:03. #7.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.