Osmangazi\'de Triatlon Federasyonu 2. Etap Akuatlon Müsabakası Yapıldı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 2. Etap Akuatlon Müsabakası, beş ilden altı takım ve 133 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 2. Etap Müsabakası, M1, M2 ve M3 kategorilerinde 9-18 yaş arası sporcuların katılımıyla Sukaypark Tesisleri'nde düzenlendi.

2. Etap Akuatlon Müsabakası'na katılan sporcular 100 metre yüzme, 800 metre koşu, 200 metre yüzme, bin metre koşu, 400 metre yüzme ve 2 bin 400 metre koşu etaplarında yarıştı.

"Bu yarışlarda Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak sporcular belirlendi"

Sporculara Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör tarafından katılım sertifikası verildi. Osmangazi Belediyesi olarak gençlere her anlamda destek vererek yanlarında olduklarını belirten Yılgör, "Gençlerin spor alanlarında yarışmaları bizlere gurur veriyor. Osmangazi Belediyesi olarak sürekli yanlarındayız. Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 2. Etap Akuatlon Müsabakası'nın M1, M2 ve M3 kategorilerinde toplamda altı takım ve 133 sporcu yarıştı. Bu yarışlarda Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak sporcular belirlendi. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.