Osmangazi\'de Yangın Söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.