Osmangazi'de Yeni Rezervasyonlu Kütüphane Dönemi - Son Dakika
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Osmangazi'de Yeni Rezervasyonlu Kütüphane Dönemi

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, kitapseverler ve öğrenciler için rezervasyonlu çalışma sistemine geçti. Kütüphane, 10 bin kitaplık zengin bir koleksiyon sunarak haftanın her günü hizmet veriyor.

05.11.2024 16:53
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hizmete açılmasının ardından kitapseverler ve öğrenciler tarafından ilgi gören Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, rezervasyonlu çalışma sistemine geçti.

Osmangazi Belediyesi Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, açıldığı günden itibaren kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi. İçerisinde Türk klasikleri, dünya klasikleri ve modern edebiyat eserlerinden oluşan 10 bin kitaplık bir kültür hazinesi barındıran kütüphane, rezervasyonlu çalışma sistemine geçti.

Kütüphaneden faydalanmak isteyenler, 'https://kutuphane.osmangazi.bel.tr' adresinden üye olup çevrim içi rezervasyon yaptıktan sonra kütüphanedeki yerini alabilecek. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, haftanın yedi günü 08.00-20.00 saatleri arasında kitap tutkunlarına ve ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

Kütüphanede misafirlere konforlu bir ortam sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere birbirinden güzel çalışma alanları ile hizmet veriyor. Bunun yanı sıra kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe sayesinde Osmangazili gençler, kütüphaneden aldıkları eserleri okurken kahvelerini de yudumlayabiliyor. Hizmete girdiği tarihten itibaren ziyaretçi akınına uğrayan merkezimiz için rezervasyon sistemi getirdik. Kütüphaneden faydalanmak isteyen yurttaşlarımız, kütüphaneye gitmeden önce https://kutuphane.osmangazi.bel.tr adresinden online rezervasyon yapabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Yeni Rezervasyonlu Kütüphane Dönemi - Son Dakika

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